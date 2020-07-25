В Украине за полгода НАПК насчитало 2018 коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с начала 2020 года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек.

Чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции, сообщает пресс-служба НАПК.

Указано, что 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 — к дисциплинарной ответственности.

При этом чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники, в том числе бывшие, ГУИС и Нацполиции.

Так, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудника ГУИС:

- двое из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

- 99 работников ГУИС привлечены к админответственности за несвоевременную подачу декларации;

- один — к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

Также в реестр коррупционеров попали 175 полицейских.

Так, 12 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения:

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- 5 полицейских — за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции);

- 7 полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).

К административной ответственности за несвоевременную подачу декларации привлечены 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

К дисциплинарной ответственности привлечены 7 полицейских:

- четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;

- трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;

- один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.

По сравнению с 2019 годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилось на 33%, а ГУИС — на 11%.

Как отмечается, все данные лиц вносятся в реестр после решения суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишение свободы и тому подобное).

Ранее НАПК выявило многочисленные признаки нарушений в финансовой отчетности за IV квартал 2019 года у 23 политических партий.

Напомним, 7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту Владимиру Зеленскому 2 админпротокола в связи с административными нарушениями.

Однако 24 июля Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении главы государства.