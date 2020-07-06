Политика и экономика 1 час назад

В НАПК начали следить за образом жизни украинских чиновников

Агентство будет отслеживать три основных критерия

Фото: censor.net Фото: censor.net
Фото: censor.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает мониторинг образа жизни чиновников, которые задекларировали скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников.

Об этом сообщает прес-служба НАПК.

Кратко и по делу в Telegram

"Отныне Украина — среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч и ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", — отметил глава агентства Александр Новиков.

В частности, НАПК будет проверять следующую информацию: пользование объектами, которые не указаны в декларации; сведения о полученных подарках; приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы. Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из открытых источников. 

Читайте также:
Кабмин назначил новым главой НАПК Александра Новикова

Если НАПК установит несоответствие уровня жизни субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации. В случае выявления коррупционных нарушений агентство будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Напомним, что ранее в Национальном агентстве по противодействию коррупции настояли, что законопроект о легализации игрового бизнеса, который на этой неделе рассматривает Верховная Рада, может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НАБУ и САП объявили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому
НАБУ и САП объявили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому
У Зеленского разрабатывают наказания за публикацию разговоров чиновников
У Зеленского разрабатывают наказания за публикацию разговоров чиновников
Коррупционный бюджет как дополнительный налог на недвижимость
Коррупционный бюджет как дополнительный налог на недвижимость
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следователи ГБР вручили Пашинскому обвинительный акт

  3. В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В Украине за сутки коронавирусом заболели 543 человека — Минздрав

  5. В Новой Каховке возник масштабный пожар в пятиэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...