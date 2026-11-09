Более 20 тысяч налоговых долгов за 9 месяцев: против кого открыли больше всего дел

В Украине за три квартала 2026 года зафиксировали 20 364 новых исполнительных производства против компаний по принудительному взысканию налоговых долгов. Это количество уже почти догнало показатель всего 2021 года, когда за 12 месяцев было открыто 20 687 таких дел.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Чаще всего дела о взыскании открывали против представителей оптовой торговли — 4 249 производств (20,9% от всех новых дел). На второй строчке оказалось сельское хозяйство (1814), на третьей — строительство зданий (1521). В первую пятерку отраслей также вошли розничная торговля (808) и сделки с недвижимостью (803).

Среди отдельных предприятий наиболее новых производств за неуплату налогов получили "Агрофирма Махаринцы" (32 дела), Первомайский гранитно-щебеночный карьер (29) и Олейноеэкстракционный завод "Прилуки" (23).

Региональные лидеры и общие долги компаний

Более половины всех новых дел приходится только на пять регионов Украины:

Киев - 4 160 производств;

Днепропетровская область - 3 912;

Киевская область - 1 352;

Одесская область - 1 162;

Ивано-Франковская область - 896.

Если смотреть на общее количество всех активных исполнительных производств в пользу Государственной налоговой службы (по состоянию на 19 октября их насчитывается 36 409), то список возглавляет Днепропетровщина с показателем в 6 777 дел, тогда как столичные компании занимают второе место (4 652). Лидером среди должников по накопленным делам остается Миргородский комбинат хлебопродуктов №1, против которого открыто 80 производств.

При этом в Опендатаботе отмечают, что не каждый налоговый долг сразу попадает в исполнительную службу. По состоянию на 1 июля 2026 года налоговые долги имели 218 731 компания в Украине, а их общий объем составил 263,32 миллиарда гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что за неполный 2026 год в украинских судах зафиксировали 80 421 новое дело по искам компании "Укр Кредит Финанс". Это в 3,5 раза превышает показатель всего 2025, благодаря чему компания стала лидером среди бизнесов по количеству обращений в суд.