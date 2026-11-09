Понад 20 тисяч податкових боргів за 9 місяців: проти кого відкрили найбільше справ

В Україні за три квартали 2026 року зафіксували 20 364 нових виконавчих провадження проти компаній щодо примусового стягнення податкових боргів. Ця кількість уже майже наздогнала показник усього 2021 року, коли за 12 місяців відкрили 20 687 таких справ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Опендатабот”.

Найчастіше справи про стягнення відкривали проти представників оптової торгівлі — 4 249 проваджень (20,9% від усіх нових справ). На другій сходинці опинилося сільське господарство (1 814), на третій — будівництво будівель (1 521). До першої п'ятірки галузей також увійшли роздрібна торгівля (808) та операції з нерухомістю (803).

Серед окремих підприємств найбільше нових проваджень за несплату податків отримали "Агрофірма Махаринці" (32 справи), Первомайський гранітно-щебеневий кар'єр (29) та Олійноекстракційний завод "Прилуки" (23).

Регіональні лідери та загальні борги компаній

Понад половина всіх нових справ припадає лише на п'ять регіонів України:

Київ — 4 160 проваджень;

Дніпропетровська область — 3 912;

Київська область — 1 352;

Одеська область — 1 162;

Івано-Франківська область — 896.

Якщо дивитися на загальну кількість усіх активних виконавчих проваджень на користь Державної податкової служби (станом на 19 жовтня їх нараховується 36 409), то список очолює Дніпропетровщина з показником у 6 777 справ, тоді як столичні компанії посідають друге місце (4 652). Лідером серед боржників за накопиченими справами залишається Миргородський комбінат хлібопродуктів №1, проти якого відкрито 80 проваджень.

При цьому в Опендатабот наголошують, що не кожен податковий борг одразу потрапляє до виконавчої служби. Станом на 1 липня 2026 року податкові борги мали 218 731 компанія в Україні, а їхній загальний обсяг сягнув 263,32 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за неповний 2026 рік в українських судах зафіксували 80 421 нову справу за позовами компанії "Укр Кредит Фінанс". Це у 3,5 раза перевищує показник усього 2025 року, завдяки чому компанія стала лідером серед бізнесів за кількістю звернень до суду.