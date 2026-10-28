В 3,5 раза больше дел: названа крупнейшая компания-истца в украинских судах в 2026 году

За неполный 2026 год в украинских судах зафиксировали 80421 новое дело по искам компании "Укр Кредит Финанс". Это в 3,5 раза превышает показатель всего 2025, когда таких исков было 23 тысячи. Благодаря этой динамике организация поднялась с восьмого во главу угла среди бизнесов по количеству обращений в суд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Вся первая десятка крупнейших компаний-истцов в текущем году представлена исключительно финансовым сектором. Второе место занимает "Потребительский центр" с показателем 68 076 дел, что на 36% больше против результата всего прошлого года. В список лидеров также вошли:

"Универсал Банк" - 25 544 иска (доход за два квартала - 17,98 млрд грн);

"Акцент-Банк" - 22 002 иска (доход - 4,34 млрд грн);

"Факторинг Партнерс" - 19 688 дел (подъем с 17-го на 5-е место);

"Юнит Капитал" - 19 050 дел;

"Диджи Финанс" - 17 050 дел;

"Коллект Центр" - 16 699 исков;

"Кредит-Капитал" - 15 613 дел;

"Европейское агентство по возврату долгов" — 14 993 дела (опустившийся на десятое место прошлогодний лидер).

Всего среди ста компаний и организаций, наиболее часто судившихся в этом году, 39 предоставляют финансовые услуги или занимаются кредитованием. Еще 24 участника списка обеспечивают поставки электроэнергии, газа, тепла и воды, а 14 позиций занимают органы государственного управления.

Причины судебного бума и проблема процентных ставок

Стремительный рост количества исков связан с тем, что для взыскания кредита не работают ни исполнительная надпись, ни третейское судопроизводство. Поэтому для возврата средств банкам и финансовым учреждениям остается только обращение в суд.

Влияние на ситуацию имеет и ухудшение финансового состояния граждан из-за полномасштабной войны: теряя доходы и имущество, люди чаще принимают микрозаймы, которые не всегда способны вовремя вернуть.

Если же кредитор насчитал ростовщические проценты, ограничить их взыскание может только судья. По словам судьи Верховного Суда Василия Крата, в Украине не хватает внесудебного механизма, который одновременно позволял бы финансовым компаниям и банкам взыскать задолженность и защищал потребителя от ростовщических процентов.

Судебная практика доказывает, что именно эти проценты составляют основную часть долга и могут в десятки раз превышать тело кредита: в одном из рассмотренных дел реальная годовая ставка достигала 1139966%.

Напомним, ранее сообщалось, что банкротство в Украине набирает обороты, ведь за девять месяцев 2026 года зафиксировали 1293 дела о неплатежеспособности физических лиц, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.