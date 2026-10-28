Киев не готов к зиме? Зеленский объяснил, что не удалось сделать

Президент Владимир Зеленский считает, что Киев не подготовился к зиме должным образом. По его словам, для решения проблем города необходимо объединить усилия центральных и местных властей, а также привлечь специалистов по бизнесу и государственному управлению. В качестве более эффективного взаимодействия президент привел Харьков.

Как пишет Dilo, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами, сообщает "Униан".

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы городской голова Киева самостоятельно решал проблемы столицы, однако для этого необходима более широкая управленческая команда. В то же время президент утверждает, что попытки обсудить дополнительные меры по усилению города могут восприниматься мэром как намерение отстранить его от управления.

Зеленский привел Харьков как пример

Президент признал, что Киев работает в условиях постоянной опасности российских ударов. В то же время, он обратил внимание на опыт Харькова, который, по его оценке, лучше подготовился к последствиям атак.

Зеленский отметил, что Харьков также сталкивается с серьезными вызовами безопасности, в частности ударами управляемыми авиабомбами. Однако, по его словам, более эффективному реагированию на проблемы способствует взаимодействие городского головы и руководителя областной военной администрации.

Президент подчеркнул, что даже при наличии политических разногласий местные власти должны координировать действия, поскольку безопасность граждан и подготовка к зиме являются общими задачами.

Кто может присоединиться к управлению Киевом

Зеленский сообщил, что общался с несколькими потенциальными кандидатами, которым предлагал возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Однако, по его словам, все они отказались от этого предложения.

Отдельно президент упомянул разговоры с Василием Малюком, Александром Кубраковым и Владимиром Гройсманом. Также он сообщил, что Виталий Сухомлин отказался от участия после того, как услышал, что речь идет о работе в Киеве.

Чтобы найти другие варианты ужесточения управления столицей, Зеленский попросил премьер-министра сформировать специальную команду из представителей бизнеса и опытных управленцев. Президент заявил о готовности лично обратиться в кандидатуру, которую предложит эта группа.

К работе над вопросами безопасности он хотел бы привлечь специалистов соответствующего профиля. В то же время, по словам главы государства, потенциальные участники не спешат приобщаться к таким инициативам из-за риска политической критики.

Таким образом, поиск модели взаимодействия между центральными властями, городской администрацией и специалистами из других сфер остается одной из задач в подготовке Киева к зимнему периоду. Зеленский отмечает необходимость совместных действий, однако конкретный состав предложенной управленческой команды пока не определен.

Что с отоплением в Киеве

Напомним, вопреки сложной ситуации в энергетике с 16 октября в Киеве начинают отопительный сезон для заведений социальной сферы. Теплоснабжение сначала подадут больницам, школам и садам. Отоплением пока не обеспечат части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются.

Кроме того, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.

Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.

Сообщалось, что Киев также модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания. Так, в Голосеевском районе Киева строят тепловую сеть отдельных микрорайонов на Теремках.