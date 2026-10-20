Отопительный сезон в Киеве: сколько социальных учреждений уже получили тепло

На 20 октября в Киеве к отоплению подключили 39 учреждений социальной сферы.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Отопительный сезон в Киеве

Тепло уже подали в 10 учреждений здравоохранения , 13 детских садов и 16 школ.

Отопительный сезон в социальных учреждениях столицы начался 16 октября. Речь идет о больницах, учебных заведениях и других учреждениях социальной сферы.

Подключение к отоплению осуществляют по индивидуальным заявкам руководителей заведений.

Что с отоплением в Киеве

Напомним, вопреки сложной ситуации в энергетике с 16 октября в Киеве начинают отопительный сезон для заведений социальной сферы. Теплоснабжение сначала подадут больницам, школам и садам. Отоплением пока не обеспечат части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются.

Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.

Сообщалось, что Киев также модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания. Так, в Голосеевском районе Киева строят тепловую сеть отдельных микрорайонов на Теремках.