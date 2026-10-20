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Опалювальний сезон у Києві: скільки соціальних закладів уже отримали тепло

опалення
Коли в Києві почали опалювати лікарні, школи та дитсадки / Depositphotos

Станом на 20 жовтня у Києві до опалення підключили 39 закладів соціальної сфери.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Опалювальний сезон у Києві

 Тепло вже подали до 10 закладів охорони здоров’я, 13 дитячих садків і 16 шкіл.

Опалювальний сезон у соціальних установах столиці розпочався 16 жовтня. Йдеться про лікарні, заклади освіти та інші установи соціальної сфери.

Підключення до опалення здійснюють за індивідуальними заявками керівників закладів.

Що з опаленням у Києві

Нагадаємо, всупереч складній ситуації в енергетиці з 16 жовтня у Києві розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Теплопостачання спершу подадуть лікарням, школам та садочкам. Опаленням поки не забезпечать частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають. 

Зауважимо, що у січні 2026 року російські атаки спричинили серйозні перебої з опаленням у Києві. Через пошкодження теплової інфраструктури без тепла залишилися тисячі будинків, а в деяких районах відновлення теплопостачання затягнулося. Щоб подолати наслідки ударів, комунальні служби працювали в посиленому режимі, а місто залучало альтернативні джерела обігріву.

Повідомлялось, що також Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення. Так, у Голосіївському районі Києва будують теплову мережу для окремих мікрорайонів на Теремках. 

Автор:
Ольга Опенько

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