Киев скорректировал проект теплосети на Теремках

В Голосеевском районе Киева скорректировали схему строительства тепловой сети для отдельных микрорайонов на Теремках. По новому варианту планируется сохранить более 160 деревьев, удалить около десяти насаждений, а часть только кронировать.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

За последний месяц город проработал несколько вариантов строительства с привлечением ученых, отраслевых экспертов и представителей делегированных общественностью.

По итогам работы фокус-группы в действующий проект предложили внести корректировки, не противоречащие строительным, техническим и технологическим нормам. На их основе сформирована новая конфигурация работ, позволяющая избежать удаления большинства зеленых насаждений.

В то же время в КГГА отметили, что полноценной альтернативы самому проекту строительства теплосети пока нет из-за ограниченных сроков подготовки к отопительному сезону.

Работы должны обеспечить теплоснабжение отдельных микрорайонов Теремков и учитывают требования к строительству источников резервного питания.

Напомним, Киев модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности, готовит объекты теплоснабжения и резервного питания.