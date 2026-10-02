Остановка работы всех коммунальных служб Украины: города не могут заправить скорые и вывезти мусор из-за остановки финансирования

Ассоциация городов Украины (АМУ) призвала премьер-министра Сергея Корецкого немедленно разблокировать платежи местных общин, которые несмотря на наличие средств на счетах и соответствие платежей установленным правительством требованиям, с 9 сентября не могут оплачивать ряд критически важных услуг, оборудования и работ.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АГУ.

В обращении сельские, поселковые и городские головы заявляют, что ограничения платежей фактически лишают органы местного самоуправления в возможности выполнять свои основные функции, обеспечивать непрерывную работу коммунальных служб и готовить общины к зимнему периоду в условиях российских атак.

Речь идет, в частности, о закупке горючего для автомобилей экстренной помощи, ремонте поврежденной обстрелами инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, обеспечении работы медицинских, образовательных и социальных учреждений.

"Блокировка расчетов общин с поставщиками энергоресурсов, топлива, ремонтными бригадами, предприятиями по вывозу мусора и другими приводит к последствиям, которых не смог достичь агрессор обстрелов с начала полномасштабного вторжения", - подчеркнули в ассоциации.

По данным АГУ, с 9 сентября 2026 года общины не могут производить платежи даже при наличии средств на счетах в случаях, когда они отвечают требованиям постановления Кабинета министров №590. Ограничения коснулись расходов на топливо для автомобилей, выезжающих оказывать медицинскую помощь или разбирать завалы после обстрелов, а также оплаты работ и оборудования для медицинских, образовательных и социальных учреждений.

Особую обеспокоенность ассоциации вызывает блокирование финансирования подготовки к отопительному сезону и реализации планов устойчивости. Из-за невозможности осуществлять расчеты общины не могут должным образом готовить пункты несокрушимости, ремонтировать поврежденную в результате российских атак инфраструктуру и энергетические объекты.

Отдельной проблемой есть начисление штрафных санкций за несвоевременные расчеты с предприятиями. Из-за отсутствия официального решения об урегулировании ситуации общины продолжают накапливать задолженность, а поставщики начисляют пеню за просрочку платежей.

"Правление Ассоциации городов Украины призвало премьер-министра Украины остановить начисление штрафных санкций на общины за непогашение кредитов и несвоевременные расчеты из-за отсутствия официального решения о блокировании расчетов, а также инициировать привлечение к ответственности чиновников, чьи действия или бездействие остановили работу всех коммунальных служб страны", - говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации городов Украины заявляли, что правительство остановило выплаты, предусмотренные для общин на защиту энергетики, подготовку к зиме, ликвидацию последствий обстрелов.

Что случилось

Как сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, расходы на 39 млрд грн, в том числе на подготовку энергетики к зиме, запланированные на сентябрь-ноябрь, отложили на декабрь из-за нехватки средств.

Это касается и расходов на реализацию планов устойчивости и подготовку к зиме.

При этом нардепка отметила, что отсрочка до декабря может означать, что эти программы не успеют вообще профинансировать в этом году.

Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать лишь три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.