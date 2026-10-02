В Киеве выросли стипендии для учащихся и студентов, обучаемых за средства городского бюджета

В Киеве повысили стипендии для учащихся и студентов, обучающихся за счет бюджета столицы. Новые размеры выплат будут действовать с 1 сентября 2026 года и будут касаться учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Стипендии выросли вдвое

Новые размеры выплат используются с 1 сентября 2026 года.

Решение позволяет киевским учебным заведениям применить новые размеры стипендий, определенные постановлением Кабинета Министров от 19 августа 2026 года №1052. Документ предусматривает повышение выплат соискателям образования, которые учатся за средства местных бюджетов.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, минимальная академическая стипендия для учащихся учреждений профессионального образования растет с 1250 до 2500 грн. Для студентов профессионального высшего образования выплата увеличивается с 1510 до 3020 грн, а для студентов вузов – с 2000 до 4000 грн.

Растут и повышены академические стипендии. Для учащихся профессионального образования они увеличиваются с 1826 до 3738 грн, для студентов профессионального высшего образования – с 2198 до 4395 грн, а для студентов учреждений высшего образования – с 2910 до 5820 грн.

Перерасчет также предусмотрен для отдельных социальных и специальных стипендий. В частности, Президентская стипендия для студентов профессионального высшего образования растет с 7600 до 15 200 грн, а для студентов вузов – с 10 000 до 20 000 грн.

Перерасчет выплат будет осуществляться с 1 сентября 2026 года. Расходы на стипендии в сентябре-декабре уже заложены в бюджет Киева, поэтому решение не потребует дополнительных бюджетных средств.

По словам Мондриевского, принятое решение позволяет столичным учебным заведениям применить новые государственные размеры стипендий с начала учебного года и провести соответствующий перерасчет выплат.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября студенческие стипендии удвоят, а зарплаты педагогов вырастут на 20%.