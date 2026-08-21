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Студенческие стипендии удвоят с 1 сентября: сколько будут платить

студенты
Украинские вузы попали в мировой рейтинг Webometrics. / Freepik

С 1 сентября академические стипендии в Украине вырастут вдвое. Для студентов высшего образования базовая выплата увеличится с 2 000 до 4 000 грн в месяц, а по специальностям с повышенным размером стипендии — с 2 550 до 5 100 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Соответствующее постановление принял Кабмин. Увеличение будет касаться академических стипендий в государственных и частных учебных заведениях.

С 1 сентября размеры выплат составят:

  • в профессиональном образовании – 2 500 грн вместо 1 250 грн;
  • в профессиональном высшем образовании - 3 020 грн вместо 1 510 грн;
  • в профессиональном высшем образовании по специальностям с повышенной стипендией - 3 860 грн вместо 1 930 грн;
  • в высшем образовании – 4 000 грн вместо 2 000 грн;
  • в высшем образовании по специальностям с повышенной стипендией – 5 100 грн вместо 2 550 грн.

Вдвое увеличатся также именные и академические стипендии, основанные Кабмином. Для соискателей профессионального образования они составят 5 000 грн, профессионального — 6 040 грн, высшего — 8 000 грн в месяц.

Вырастут и выплаты победителям ученических олимпиад и конкурсов. В частности, президентская стипендия победителям всеукраинских олимпиад и конкурса-защиты МАН увеличится с 2600 до 5200 грн, а стипендия имени Тараса Шевченко для школьников - с 2720 до 5440 грн.

Отдельно установлены стипендии президента для наиболее одаренных молодых художников: 2 500 грн. в месяц для учащихся государственных художественных лицеев, 7 600 грн. для студентов учреждений профессионального высшего образования и 10 000 грн. для бакалавров и магистров.

В госбюджете на 2026 год на академические и именные стипендии предусмотрено на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября студенческие стипендии удвоят, а зарплаты педагогов должны вырасти на 20%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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