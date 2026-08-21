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Студентські стипендії подвоять з 1 вересня: скільки платитимуть
З 1 вересня академічні стипендії в Україні зростуть удвічі. Для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 000 до 4 000 грн на місяць, а за спеціальностями з підвищеним розміром стипендії — з 2 550 до 5 100 грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.
Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Збільшення стосуватиметься академічних стипендій у державних та приватних закладах освіти.
З 1 вересня розміри виплат становитимуть:
- у професійній освіті — 2 500 грн замість 1 250 грн;
- у фаховій передвищій освіті — 3 020 грн замість 1 510 грн;
- у фаховій передвищій освіті за спеціальностями з підвищеною стипендією — 3 860 грн замість 1 930 грн;
- у вищій освіті — 4 000 грн замість 2 000 грн;
- у вищій освіті за спеціальностями з підвищеною стипендією — 5 100 грн замість 2 550 грн.
Удвічі збільшаться також іменні та академічні стипендії, засновані Кабміном. Для здобувачів професійної освіти вони становитимуть 5 000 грн, фахової передвищої — 6 040 грн, вищої — 8 000 грн на місяць.
Зростуть і виплати переможцям учнівських олімпіад та конкурсів. Зокрема, президентська стипендія переможцям всеукраїнських олімпіад і конкурсу-захисту МАН збільшиться з 2 600 до 5 200 грн, а стипендія імені Тараса Шевченка для школярів — з 2 720 до 5 440 грн.
Окремо встановлено стипендії президента для найбільш обдарованих молодих митців: 2 500 грн на місяць для учнів державних мистецьких ліцеїв, 7 600 грн для студентів закладів фахової передвищої освіти та 10 000 грн для бакалаврів і магістрів.
У держбюджеті на 2026 рік на академічні та іменні стипендії передбачено на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 вересня студентські стипендії подвоять, а зарплати педагогів мають зрости на 20%.