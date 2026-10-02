Спори з інвесткомпаніями можна буде вирішувати без суду: що зміниться для споживачів

Споживачі послуг на ринках капіталу зможуть вирішувати спори з компаніями без звернення до суду – через спеціально визначені органи. Такий механізм передбачає урядовий законопроєкт №16029, який має запровадити в Україні європейську модель позасудового захисту прав споживачів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо між споживачем і компанією виникне спір щодо наданої послуги, його можна буде передати на розгляд спеціального органу. Таким чином, звернення до суду не буде єдиним способом захисту прав у випадках, коли судовий процес є тривалим або складним.

На ринках капіталу та організованих товарних ринках відповідальною за функціонування нової системи має стати НКЦПФР. Комісія зможе призначати органи вирішення спорів, вести їх перелік та розглядати скарги на їхню роботу.

Водночас у НКЦПФР звернули увагу на правову неузгодженість. Законопроєкт надає регулятору нові функції, однак відповідні повноваження не закріплює профільний закон про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Комісія запропонувала усунути цю прогалину та прямо визначити її повноваження у сфері позасудового вирішення споживчих спорів. Це має забезпечити не лише сам механізм звернення споживачів, а й контроль за роботою органів, які розглядатимуть такі спори.

Окремо НКЦПФР розглянула законопроєкт №16036 щодо змін до Податкового кодексу в межах наближення українського законодавства до права ЄС.

Комісія підтримала його основні положення, але звернула увагу на різні визначення деривативів у податковому та профільному законодавстві. Регулятор пропонує узгодити термінологію, щоб уникнути різного трактування норм щодо інструментів ринків капіталу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив систему позасудового вирішення споживчих спорів, яка має дозволити врегульовувати конфлікти між споживачами та бізнесом без звернення до суду.