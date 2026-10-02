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У Києві зросли стипендії для учнів і студентів, яких навчають за кошти міського бюджету

студенти
У Києві вдвічі підвищили стипендії для студентів-бюджетників

У Києві підвищили стипендії для учнів і студентів, які навчаються за кошти бюджету столиці. Нові розміри виплат діятимуть із 1 вересня 2026 року та стосуватимуться закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Стипендії зросли вдвічі

Нові розміри виплат застосовуються із 1 вересня 2026 року.

Рішення дозволяє київським закладам освіти застосувати нові розміри стипендій, визначені постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 2026 року №1052. Документ передбачає підвищення виплат для здобувачів освіти, які навчаються за кошти місцевих бюджетів.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, мінімальна академічна стипендія для учнів закладів професійної освіти зростає з 1250 до 2500 грн. Для студентів фахової передвищої освіти виплата збільшується з 1510 до 3020 грн, а для студентів вишів - з 2000 до 4000 грн.

Зростають і підвищені академічні стипендії. Для учнів професійної освіти вони збільшуються з 1826 до 3738 грн, для студентів фахової передвищої освіти - з 2198 до 4395 грн, а для студентів закладів вищої освіти - з 2910 до 5820 грн.

Перерахунок також передбачений для окремих соціальних і спеціальних стипендій. Зокрема, Президентська стипендія для студентів фахової передвищої освіти зростає з 7600 до 15 200 грн, а для студентів вишів - із 10 000 до 20 000 грн.

Перерахунок виплат здійснюватимуть із 1 вересня 2026 року. Видатки на стипендії у вересні-грудні вже закладені до бюджету Києва, тому рішення не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

За словами Мондриївського, ухвалене рішення дає змогу столичним закладам освіти застосувати нові державні розміри стипендій із початку навчального року та провести відповідний перерахунок виплат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 вересня студентські стипендії подвоять, а зарплати педагогів зростуть на 20%.

Автор:
Ольга Опенько

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