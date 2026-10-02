Зупинка роботи всіх комунальних служб України: міста не можуть заправити швидкі та вивезти сміття через зупинку фінансування

Асоціація міст України (АМУ) закликала прем'єр-міністра Сергія Корецького негайно розблокувати платежі місцевих громад, які, попри наявність коштів на рахунках та відповідність платежів установленим урядом вимогам, із 9 вересня не можуть оплачувати низку критично важливих послуг, обладнання та робіт.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АМУ.

У зверненні сільські, селищні та міські голови заявляють, що обмеження платежів фактично позбавляють органи місцевого самоврядування можливості виконувати свої основні функції, забезпечувати безперервну роботу комунальних служб і готувати громади до зимового періоду в умовах російських атак.

Йдеться, зокрема, про закупівлю пального для автомобілів екстреної допомоги, ремонт пошкодженої обстрілами інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, забезпечення роботи медичних, освітніх і соціальних закладів.

"Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення", – наголосили в асоціації.

За даними АМУ, з 9 вересня 2026 року громади не можуть проводити платежі навіть за наявності коштів на рахунках у випадках, коли вони відповідають вимогам постанови Кабінету міністрів №590. Обмеження торкнулися витрат на пальне для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів, а також оплати робіт та обладнання для медичних, освітніх і соціальних установ.

Особливе занепокоєння асоціації викликає блокування фінансування підготовки до опалювального сезону та реалізації планів стійкості. Через неможливість здійснювати розрахунки громади не можуть належним чином готувати пункти незламності, ремонтувати пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

Окремою проблемою є нарахування штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки з підприємствами. Через відсутність офіційного рішення про врегулювання ситуації громади продовжують накопичувати заборгованість, а постачальники нараховують пеню за прострочення платежів.

"Правління Асоціації міст України закликало премʼєр-міністра України зупинити нарахування штрафних санкцій на громади за непогашення кредитів і невчасні розрахунки через відсутність офіційного рішення про блокування розрахунків, а також ініціювати притягнення до відповідальності урядовців, чиї дії або бездіяльність зупинили роботу всіх комунальних служб країни", - йдеться у зверненні.

Раніше в Асоціації міст України заявляли, що уряд зупинив виплати, передбачені для громад на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів.

Що трапилось

Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, витрати на 39 млрд грн, у тому числі на підготовку енергетики до зими, заплановані на вересень–листопад, відклали на грудень через брак коштів.

Це стосується й видатків на реалізацію "планів стійкості" та підготовку до зими.

При цьому нардепка зауважила, що відстрочка до грудня може означати, що ці програми взагалі не встигнуть профінансувати цього року.

Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Наразі через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.