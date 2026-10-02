У Росії не знають, куди подіти до 30 млн тонн зерна після атак на порти

Зупинка портів Азовського та Чорного морів унаслідок ударів українських безпілотників заблокувала експорт російського зерна: десятки мільйонів тонн нового врожаю опинилися незатребуваними і ризикують пролежати у сховищах щонайменше до наступного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Голова аналітичної компанії "ПроЗерно" Володимир Петриченко зазначив, що без покупців залишиться до 20 млн тонн зерна, що становить близько однієї шостої від усього зібраного врожаю на середину вересня.

Згідно з прогнозом Міністерства сільського господарства РФ щодо врожаю у 140 млн тонн, на експорт мало піти 59 млн тонн. Якщо робота південних портів не відновиться, вивезти вдасться лише 39 млн тонн. Аналітик назвав ситуацію катастрофою, наслідки якої проявляться в січні.

Заступник голови асоціації "Народний фермер" Бабкен Іспірян оцінює обсяги надлишкового зерна у 20–30 млн тонн, підкресливши, що через дев'ять місяців з'явиться вже новий урожай, тоді як старий гарантовано залишиться нерозпроданим.

Також залишається невирішеною доля 4–5 млн тонн соняшнику нового врожаю: експорт шроту заблокований слідом за пшеницею, а переробити весь обсяг у 19 млн тонн внутрішні російські заводи неспроможні.

Причини кризи та обвал внутрішніх цін

Через воєнну ескалацію порти Азовського моря та судноплавство Керченською протокою припинили роботу на початку липня. У серпні після ударів по Новоросійську зупинилися й чорноморські термінали — головні ворота для експорту зерна.

Надлишок продукції обвалив внутрішні ціни. На півдні Росії тонна коштує 4–5 тисяч рублів, що вдвічі менше, ніж кілька місяців тому. Аграрії змушені реалізовувати продукцію за безцінь і зазнавати збитків. Заступник генерального директора компанії "Аеон Агро" Дмитро Гарнов заявив про колапс із цінами, додавши, що виробники сподіваються на відновлення перевезень через Азово-Чорноморський басейн у другій половині сезону.

Російська влада намагається відкрити нові маршрути через Балтійське море та Північний льодовитий океан. Проте за оцінками Bloomberg, вони забезпечують лише десяту частину обсягів південних портів. Генеральний директор компанії "СовЕкон" Андрій Сизов підкреслив, що експортних маршрутів, які могли б замінити Чорне море, у принципі немає.

Загроза банкрутств і пропозиція зупинити сівбу

За оцінкою "ПроЗерно", до кінця року в Росії накопичиться до 34,8 млн тонн перехідних залишків зерна. Державні закупівлі до інтервенційного фонду в обсязі 3 млн тонн не здатні розв'язати проблему.

У цих умовах порушують питання про доцільність нової посівної. Бабкен Іспірян нагадав про світову практику, коли аграрії за підтримки держави утримуються від сівби на певних площах. За його розрахунками, компенсація виробникам відмови від ярої сівби обійшлася б бюджету трохи більше ніж у 10 млрд рублів, але допомогла б фермерам і вберегла ринок від перевантаження. Він пояснив, що терміновий викуп зерна та закладання його на зберігання створить ще більшу проблему для наступного року.

Володимир Петриченко додав, що за оптимістичного сценарію наявні запаси перекриють можливе скорочення сівби під урожай 2027 року приблизно на 5%. Водночас у разі песимістичного варіанта, коли надлишок на ринку перевищить оптимістичний прогноз майже на 7 млн тонн, галузь очікує хвиля банкрутств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перенаправляє експорт зерна на Балтику та в Арктику через атаки на чорноморські порти. Російські компанії почали масово перепрофілювати термінали для мінеральних добрив та вугілля у балтійських і арктичних портах під обробку зернових вантажів після того, як атаки українських безпілотників на судна та портову інфраструктуру серйозно ускладнили перевезення через Чорне море.