Витрати на підготовку енергетики до зими перенесли на грудень через брак грошей

Витрати на 39 млрд грн, у тому числі на підготовку енергетики до зими, заплановані на вересень–листопад, відклали на грудень через брак коштів.

Як пише Dilo, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки", передає "Економічна правда".

Мінфін вніс зміни до розкладу державного бюджету та переніс деякі витрати вересня, жовтня та листопада на грудень. Насамперед це капітальні витрати: будівництво та реконструкція, у тому числі лікарень; це будівництво укриттів у лікарнях та школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", — сказала Підласа.

Вона зазначила, що це стосується й видатків на реалізацію "планів стійкості" та підготовку до зими.

При цьому нардепка зауважила, що відстрочка до грудня може означати, що ці програми взагалі не встигнуть профінансувати цього року.

"Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов'язання, то ми не просто так це говоримо", – наголосила Підласа.

Нардепка наголосила, що уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки, але ситуація із бюджетом залишається напруженою.

Що відомо про дефіцит бюджету

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.