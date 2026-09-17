Допрацювались: Autostrada заявила про зупинку всіх робіт

Компанія Autostrada вимушена зупинити роботи на всіх своїх об'єктах після припинення державного фінансування капітальних видатків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення власника компанії Максима Шкіля.

"Допрацювались. (...) Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків", — написав Шкіль.

За його словами, така ситуація безпосередньо впливає на можливість компаній виплачувати зарплати, обслуговувати кредити та розраховуватися з постачальниками.

У зв'язку з цим Autostrada вирішила зупинити роботи на всіх об'єктах.

Інших деталей щодо причин припинення фінансування, термінів його можливого відновлення або переліку проєктів, яких торкнеться зупинка, Шкіль у повідомленні не навів.

Нагадаємо, 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.