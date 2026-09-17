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Допрацювались: Autostrada заявила про зупинку всіх робіт

шляхопровід біля метро "Чернігівська"
Autostrada заявила про зупинку всіх робіт

Компанія Autostrada вимушена зупинити роботи на всіх своїх об'єктах після припинення державного фінансування капітальних видатків. 

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення власника компанії Максима Шкіля.

"Допрацювались. (...) Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків", — написав Шкіль.

За його словами, така ситуація безпосередньо впливає на можливість компаній виплачувати зарплати, обслуговувати кредити та розраховуватися з постачальниками.

У зв'язку з цим Autostrada вирішила зупинити роботи на всіх об'єктах.

Інших деталей щодо причин припинення фінансування, термінів його можливого відновлення або переліку проєктів, яких торкнеться зупинка, Шкіль у повідомленні не навів.

Нагадаємо, 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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