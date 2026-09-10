Загроза затримок зарплат і друк гривні: Марченко попередив про дефіцит коштів

Міністерство фінансів змушене урізати витрати через дефіцит коштів. У державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка під час засідання комітету Верховної Ради.

За словами очільника Мінфіну, затримка виплат стала б фінансовою катастрофою, однак така ймовірність існує. Якщо грошей бракуватиме, уряд не виключає монетарного фінансування бюджету (друку гривні), що призведе до інфляції, падіння курсу національної валюти та ускладнить роботу з міжнародними кредиторами.

Що планує робити уряд

Міністерство фінансів підготувало план дій на випадок обмеженої ліквідності:

Перенесення другорядних витрат: менш термінові видатки планують відкласти на грудень. Це скорочення не торкнеться соціальної сфери;

Пріоритет армії: перший і безумовний пріоритет у фінансуванні матиме сектор безпеки й оборони. Інші статті оплачуватимуть, щойно з'являтимуться додаткові кошти;

Заморожування будівництва: дія регламентів пошириться на всі бюджети, зокрема місцеві. Усі будівельні програми, включно із соціальними об'єктами, призупинять до появи достатнього обсягу грошей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року. За словами Сергія Марченка, у державі вже виникли проблеми з ліквідністю, а потреба у зовнішньому фінансуванні стрімко зростає.