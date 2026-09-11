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Криза наближається: власних доходів держави не вистачає навіть для покриття оборонних витрат

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За перші вісім місяців 2026 року з бюджету на оборону вже спрямували близько 1,8 трлн грн

За перші вісім місяців 2026 року з бюджету на оборону вже спрямували близько 1,8 трлн грн. Водночас власні доходи держави за цей же період становили приблизно 1,7 трлн грн. Тобто самих внутрішніх надходжень недостатньо навіть для фінансування вже здійснених оборонних витрат. Окремо Сили оборони озвучили додаткову потребу в обсязі близько $27 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа 

За її словами, дефіцит грошей у бюджеті збільшує фінансовий тиск на державу та робить міжнародну допомогу критично важливою.

Основний фінансовий розрив Україна планує перекривати коштами міжнародних партнерів. Загалом на 2026 рік розраховують отримати $50,4 млрд зовнішнього фінансування. Станом на цей момент Україна вже отримала $20,9 млрд, ще $29,5 млрд партнери підтвердили, але ці кошти поки не надійшли.

Підласа зауважила, що саме своєчасність бюджетних рішень тепер може стати одним із ключових факторів фінансової стабільності країни. Вона наголосила на необхідності оперативного внесення та ухвалення законопроєктів Верховною Радою і роботи уряду над відповідними рішеннями.

Очільниця бюджетного комітету парламенту попередила, що без цих рішень на державний бюджет чекає жорстке скорочення видатків уже найближчим часом. Також під ризиком проведення у повному обсязі як військових, так і гуманітарних витрат.

Нещодавно про це саме заявив і міністр фінансів Сергій Марченко. Він попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

При цьому Україна попросила союзників додатково профінансувати близько $27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Автор:
Світлана Манько

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