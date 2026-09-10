RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

"Ситуація з дефіцитом бюджету серйозна". Уряд передав до Ради ще три законопроєкти для отримання міжнародної допомоги

Кабмін
Кабмін передав до ВР ще три законопроєкти для отримання міжнародної допомоги

Уряд ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, "Укрзалізниці" та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Законопроєкти потрібні  для стабілізації державних фінансів

Корецький зауважив, що міністри отримали доручення невідкладно опрацювати документи з народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

"Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота", — наголосив прем’єр-міністр.

Він нагадав, що від початку вересня уряд уже схвалив та передав до парламенту вісім законопроєктів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада.

Корецький закликав депутатів незалежно від політичної приналежності якнайшвидше підтримати необхідні законопроєкти. Він додав, що це потрібно для стабілізації державних фінансів та забезпечення фінансування оборонних і соціальних видатків.

Раніше Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Ухвалення цих документів є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,45 млрд євро, а також залучення коштів на покриття дефіциту бюджету й фінансування оборони.

Також Кабмін повторно схвалив два законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. 

1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала митний законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро — його ухвалення пов'язане з умовами МВФ і ЄС щодо надання Україні чергових траншів.

Після цього президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності