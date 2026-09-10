"Ситуація з дефіцитом бюджету серйозна". Уряд передав до Ради ще три законопроєкти для отримання міжнародної допомоги

Уряд ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, "Укрзалізниці" та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Законопроєкти потрібні для стабілізації державних фінансів

Корецький зауважив, що міністри отримали доручення невідкладно опрацювати документи з народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

"Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота", — наголосив прем’єр-міністр.

Він нагадав, що від початку вересня уряд уже схвалив та передав до парламенту вісім законопроєктів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада.

Корецький закликав депутатів незалежно від політичної приналежності якнайшвидше підтримати необхідні законопроєкти. Він додав, що це потрібно для стабілізації державних фінансів та забезпечення фінансування оборонних і соціальних видатків.

Раніше Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Ухвалення цих документів є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,45 млрд євро, а також залучення коштів на покриття дефіциту бюджету й фінансування оборони.

Також Кабмін повторно схвалив два законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала митний законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро — його ухвалення пов'язане з умовами МВФ і ЄС щодо надання Україні чергових траншів.

Після цього президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.