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"Ситуация с дефицитом бюджета серьезная". Правительство передало в Раду еще три законопроекта для получения международной помощи

Кабмин
Кабмин передал в ВР еще три законопроекта для получения международной помощи

Правительство приняло и направило в Верховную Раду еще три законопроекта, необходимых для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, законопроекты касаются работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, "Укрзализныци" и Высшей квалификационной комиссии судей.

Законопроекты необходимы для стабилизации государственных финансов

Корецкий отметил, что министры получили поручение безотлагательно проработать документы с народными депутатами на уровне парламентских комитетов.

"Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная. Поэтому нам нужна совместная и скоординированная работа", - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что с начала сентября правительство уже одобрило и передало в парламент восемь законопроектов, необходимых для привлечения международной финансовой помощи. Все предусмотренные планом решения Кабмин планирует принять до 1 ноября.

Корецкий призвал депутатов независимо от политической принадлежности как можно быстрее поддержать необходимые законопроекты. Он добавил, что это необходимо для стабилизации государственных финансов и обеспечения финансирования оборонных и социальных расходов.

Ранее Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Принятие этих документов является условием получения третьего транша макрофинансовой помощи в объеме 1,45 млрд евро, а также привлечения средств на покрытие дефицита бюджета и финансирование обороны.

Также Кабмин повторно одобрил два законопроекта о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

1 сентября Верховная Рада не поддержала таможенный законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро — его принятие связано с условиями МВФ и ЕС по предоставлению Украине очередных траншей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.

Автор:
Светлана Манько

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