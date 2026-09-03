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Упрощение НДС для ФЛП и средства на покрытие дефицита: правительство подало в Совет четыре законопроекта

Сергей Корецкий
Упрощение НДС для ФЛП и средства на покрытие дефицита / Правительственный портал

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Принятие этих документов является условием получения третьего транша макрофинансовой помощи в объеме 1,45 млрд евро, а также привлечения средств на покрытие дефицита бюджета и финансирование обороны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

От совместной результативной работы парламента и Кабмина зависит поступление в бюджет большого числа с 29,5 млрд долларов от международных партнеров. Эти ресурсы будут направлены на обеспечение финансовой устойчивости государства и оборонные потребности.

Какие изменения предполагают правительственные инициативы

Предлагаемый пакет решений охватывает регулирование налогов, рынков капитала и процедуры антикоррупционного судопроизводства:

  • Упрощение администрирования НДС для ФЛП: облегчение налоговых процедур для малого бизнеса, а также повышение порога для внеплановых проверок бюджетного возмещения и отрицательного значения налога — со 100 тыс. до 1 млн грн;
  • Международные стандарты трансфертного ценообразования: согласование национальных правил с требованиями и стандартами ОЭСР и Европейского Союза;
  • Холдинг для рынков капитала: - объединение ключевых профильных институтов в холдинговую структуру с привлечением международного стратегического инвестора на открытом конкурсе;
  • Повышение эффективности работы ВАКС: введение единоличного рассмотрения гражданских дел о взыскании необоснованных активов в доход государства, а также административных дел по применению санкций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина согласовала с миссией МВФ план финансирования на 2026-2027 годы. В ходе встречи стороны обсудили покрытие финансовых потребностей государства и подготовку сбалансированного госбюджета.

Автор:
Максим Кольц

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