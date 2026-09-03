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Спрощення ПДВ для ФОПів та кошти на покриття дефіциту: уряд подав до Ради чотири законопроєкти

Сергій Корецький
Сергій Корецький / Урядовий портал

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Ухвалення цих документів є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,45 млрд євро, а також залучення коштів на покриття дефіциту бюджету й фінансування оборони.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Від спільної результативної роботи парламенту та Кабміну залежить надходження до бюджету значної частини з 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ці ресурси спрямують на забезпечення фінансової стійкості держави та оборонні потреби.

Які зміни передбачають урядові ініціативи

Запропонований пакет рішень охоплює регулювання податків, ринків капіталу та процедури антикорупційного судочинства:

  • Спрощення адміністрування ПДВ для ФОП: полегшення податкових процедур для малого бізнесу, а також підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення податку — зі 100 тис. до 1 млн грн;
  • Міжнародні стандарти трансфертного ціноутворення: узгодження національних правил із вимогами та стандартами ОЕСР і Європейського Союзу;
  • Холдинг для ринків капіталу: об'єднання ключових профільних інституцій у холдингову структуру із залученням міжнародного стратегічного інвестора на відкритому конкурсі;
  • Підвищення ефективності роботи ВАКС: запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави, а також адміністративних справ щодо застосування санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна узгодила з місією МВФ план фінансування на 2026–2027 роки. Під час зустрічі сторони обговорили покриття фінансових потреб держави та підготовку збалансованого держбюджету.

Автор:
Максим Кольц

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