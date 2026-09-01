Рада во второй раз не поддержала законопроекты об отмене льгот на посылки стоимостью до €150

На заседании 1 сентября Верховная Рада не смогла принять законопроекты №15460 и №15112-д о введении НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Как пишет Delo . , об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Совет снова провалил законопроекты 15460 и 15112д об отмене льготы на посылки до 150 евро. За всего - 194 и 198", - написал он.

По словам Железняка, парламент 244 голосами поддержал возврат законопроектов субъекту законодательной инициативы.

В предыдущий раз Верховная Рада не смогла поддержать соответствующий законопроект 26 мая, а 30 июля Кабинет Министров повторно направил его в парламент.

Позиция правительства

В правительстве объясняют, что введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро позволит гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС и создать равные условия для всех участников рынка. В то же время, льгота для частных подарков стоимостью до 45 евро, которые присылаются безвозмездно, останется в силе.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого , сейчас украинские производители и продавцы платят НДС, тогда как часть импортных товаров, поступающих через международные почтовые отправления, имеет налоговое преимущество.

Глава правительства подчеркнул, что отмена льготы будет способствовать честной конкуренции, поддержит отечественных производителей и обеспечит государственному бюджету более 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Вырученные средства планируют направить на финансирование обороны, укрепление устойчивости государства и развитие украинской экономики.

МВФ и ЕС требуют от Украины ввести НДС на посылки

Отмена льготы на недорогие международные посылки стало одним из ключевых условий для июньского пересмотра программы МВФ, настаивающего на расширении налоговой базы.

Предыдущие договоренности Украины с МВФ о получении нового финансирования предусматривали принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Также Европейский Союз хочет связать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро с изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро. Предполагалось, что эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.