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Россия почти вдвое нарастила флот для экспорта санкционного СПГ: кто покупает газ

танкер
Россия увеличила флот, обслуживающий Arctic LNG 2 / Depositphotos

Россия менее чем за год почти удвоила флот танкеров, перевозящих сжиженный газ (СПГ) из подсанкционного арктического проекта "Арктик СПГ-2". Однако единственным покупателем топлива из этого объекта является Китай.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Увеличение флота и класс судов

По данным анализа отслеживания судов, объект и связанную инфраструктуру обслуживают не менее 20 судов против 11 в конце декабря. Большинство из них имеют непрозрачную структуру собственности, характерную для теневого флота.

В состав флота вошло новое построенное в России судно ледового класса, предназначенное для круглогодичного передвижения ледяными водами.

"Москва внедряет логистику для доставки растущего количества СПГ в Азию из проекта "Арктик СПГ-2", - Мальте Хумперт, основатель Арктического института.

Единственным покупателем санкционного топлива с этого объекта является Китай, который начал закупки в прошлом году и ускорил их в 2026 году. Как отмечают аналитики, экспорт энергоносителей как морским транспортом, так и трубопроводным помогает укреплять связи между Москвой и Пекином.

Логистические ограничения и прогнозы добычи

Arctic LNG 2 расположен в Арктике, поэтому для транспортировки газа требуются суда ледового класса. СПГ сначала перевозят ими в пункты перевалки в России, после чего груз могут загружать на обычные танкеры для доставки покупателям.

"Пропускная способность остается основным ограничением", - сказала вице-президент Rystad Energy Дария Мельник.

Международная консалтинговая компания Rystad Energy повысила прогноз производства Arctic LNG 2 в 2026 году примерно на 9% – до 5 млн тонн. По оценке ее специалистов, нынешний флот может обеспечить экспорт 5,2–5,4 млн тонн в год, тогда как мощность двух действующих производственных линий составляет 13,2 млн тонн.

По оценкам Rystad Energy, для выхода завода на полную мощность России понадобится до 30 обычных судов. Поэтому Москва продолжает расширять флот для перевозки СПГ.

Ранее сообщалось, что Россия пытается использовать глобальный дефицит природного газа для продажи топлива из находящихся под санкциями США объектов. Странам Южной Азии предлагают партии сжиженного природного газа (СПГ) со скидкой в 40% от рыночных цен.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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