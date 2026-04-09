Россия предлагает странам Азии подсанкционный СПГ со скидкой 40% – Вloomberg

РФ предлагает странам Азии подсанкционный СПГ / Shutterstock

Россия пытается использовать глобальный дефицит природного газа для продажи топлива из находящихся под санкциями США объектов. Странам Южной Азии предлагают партии сжиженного природного газа (СПГ) со скидкой в 40% от рыночных цен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на собственные источники.

Продажи производятся через посредников в Китае и России. По данным источников, продавцы предлагают фальсифицировать документы, чтобы груз имел вид поставок из Омана или Нигерии.

Ситуация на рынке обострилась из-за остановки поставок из Катара после нападений на экспортный завод и закрытия Ормузского пролива. Это сократило мировые запасы газа на 20%, что заставило Бангладеш и Индию искать альтернативные источники.

Бангладеш, ранее получавшая 60% газа из Катара, сейчас вынуждена покупать топливо на спотовом рынке по ценам, вдвое превышающим стоимость долгосрочных контрактов. Индия придерживается осторожной политики по подсанкционным энергоресурсам, хотя недавно возобновила импорт иранской нефти после получения лицензии от США.

Расширение поставок в страны Азии помогло бы России диверсифицировать свою клиентскую базу и расширить экспорт из своих объектов, находящихся в " черном списке ". Однако Китай пока является единственной страной, официально импортирующей российский газ с подсанкционных заводов "Арктик СПГ-2" и "Портовая", используя теневой флот.

Напомним, южноевропейские страны активно готовятся замещать российский газ американским СПГ. Греческое совместное предприятие Atlantic Sea LNG Trade ведет переговоры о долгосрочных поставках до 15 миллиардов кубических метров американского газа ежегодно в течение 20 лет для поставок в южную Европу.

Татьяна Ковальчук