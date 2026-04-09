Росія пропонує країнам Азії підсанкційний СПГ зі знижкою 40% – Вloomberg

Росія намагається використати глобальний дефіцит природного газу для продажу палива з об'єктів, що перебувають під санкціями США. Країнам Південної Азії пропонують партії скрапленого природного газу (СПГ) зі знижкою 40% від ринкових цін.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg з посиланням на власні джерела.

Продажі здійснюються через посередників у Китаї та Росії. За даними джерел, продавці пропонують фальсифікувати документи, щоб вантаж мав вигляд поставок з Оману або Нігерії.

Ситуація на ринку загострилася через зупинку постачання із Катару після нападів на експортний завод та закриття Ормузької протоки. Це скоротило світові запаси газу на 20%, що змусило Бангладеш та Індію шукати альтернативні джерела.

Бангладеш, яка раніше отримувала 60% газу з Катару, наразі змушена купувати паливо на спотовому ринку за цінами, що вдвічі перевищують вартість довгострокових контрактів. Індія дотримується обережної політики щодо підсанкційних енергоресурсів, хоча нещодавно відновила імпорт іранської нафти після отримання ліцензії від США.

Розширення поставок до країн Азії допомогло б РФ диверсифікувати свою клієнтську базу та розширити експорт зі своїх об'єктів, що перебувають у "чорному списку". Однак Китай поки що є єдиною країною, яка офіційно імпортує російський газ з підсанкційних заводів "Арктик СПГ-2" та "Портова", використовуючи тіньовий флот.

