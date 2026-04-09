Росія пропонує країнам Азії підсанкційний СПГ зі знижкою 40% – Вloomberg

танкер, LNG
РФ пропонує країнам Азії підсанкційний СПГ зі знижкою / Shutterstock

Росія намагається використати глобальний дефіцит природного газу для продажу палива з об'єктів, що перебувають під санкціями США. Країнам Південної Азії пропонують партії скрапленого природного газу (СПГ) зі знижкою 40% від ринкових цін.

Продажі здійснюються через посередників у Китаї та Росії. За даними джерел, продавці пропонують фальсифікувати документи, щоб вантаж мав вигляд поставок з Оману або Нігерії.

Ситуація на ринку загострилася через зупинку постачання із Катару після нападів на експортний завод та закриття Ормузької протоки. Це скоротило світові запаси газу на 20%, що змусило Бангладеш та Індію шукати альтернативні джерела.

Бангладеш, яка раніше отримувала 60% газу з Катару, наразі змушена купувати паливо на спотовому ринку за цінами, що вдвічі перевищують вартість довгострокових контрактів. Індія дотримується обережної політики щодо підсанкційних енергоресурсів, хоча нещодавно відновила імпорт іранської нафти після отримання ліцензії від США.

Розширення поставок до країн Азії допомогло б РФ диверсифікувати свою клієнтську базу та розширити експорт зі своїх об'єктів, що перебувають у "чорному списку". Однак Китай поки що є єдиною країною, яка офіційно імпортує російський газ з підсанкційних заводів "Арктик СПГ-2" та "Портова", використовуючи тіньовий флот.

Нагадаємо, південноєвропейські країни активно готуються заміщати російський газ американським СПГ. Грецьке спільне підприємство Atlantic Sea LNG Trade веде переговори про довгострокове постачання до 15 мільярдів кубічних метрів американського газу щорічно протягом 20 років для постачання до південної Європи.

Автор:
Тетяна Ковальчук