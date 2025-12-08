Завод "Газпрому" попри санкції США доставив першу партію СПГ до Китаю – Вloomberg

Завод "Газпрому"доставив першу партію скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю з терміналу у Балтійському морі. Пекін та Москва посилюють співпрацю, незважаючи на санкції, запроваджені США проти найбільшої російської енергетичної корпорації у січні 2025 року.

Судно Valera, яке завантажило СПГ на об'єкті "Газпром СПГ Портова" ще в жовтні, прибуло 8 грудня до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю. Цю інформацію підтверджують дані про рух суден.

Примітно, що як саме судно Valera, так і завод "Портова" були внесені до санкційного списку адміністрацією Джо Байдена. Мета цих санкцій – перешкодити Росії нарощувати експорт СПГ.

Китай послідовно ігнорує односторонні санкції та протягом останніх місяців активно нарощує купівлю російського газу, що перебуває у "чорному списку". Це зміцнює енергетичні зв'язки між країнами. Пекін також ігнорує більш широкі заклики США щодо припинення купівлі російської нафти.

Росія, окрім "Портової", має ще два відносно невеликі експортні заводи СПГ на Балтиці (завод у Висоцьку, який також під санкціями США) та об’єкт "Арктик ЗПГ 2" у Сибіру. Останній, незважаючи на санкції, розпочав постачання палива до Бейхая ще наприкінці серпня.

Загальний обсяг поставок російського СПГ до Китаю за три місяці значно зріс – на 14% у порівнянні з минулим роком (вересень-листопад). Очікується, що з розвантаженням Valera це буде вже 19-та поставка скрапленого газу з російських санкційних заводів до Китаю з серпня.

Реакція українського ринку

Попри загальні коливання на світових ринках, ключовим фактором, що нині визначає цінову динаміку на українському паливному ринку, стали американські санкції проти російських гігантів – "Лукойлу" та "Роснєфті".

На початку листопада "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого природного газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.

Раніше повідомлялося, що російський виробник зрідженого природного газу "Новатек" знизила ціни на свої вантажі на 30-40% з серпня, щоб спонукати китайських покупців купувати санкційний газ зі свого проєкту Arctic LNG 2.