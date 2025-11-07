300 млн кубометрів: "Нафтогаз" та Orlen узгодили нові поставки американського LNG до України

Група "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого природного газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії "Нафтогаз".

"Цього разу ми вирішуємо одразу дві важливі задачі. По-перше, це забезпечення додаткових обсягів імпортного газу, які вкрай потрібні в опалювальний сезон через російські атаки. По-друге, наші партнери разом з експортно-кредитною агенцією Польщі KUKE надають нам кредитне плече для постоплати поставлених обсягів, що допомагає покривати дефіцит ліквідності в поточний момент", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Операційний директор і віцепрезидент правління Orlen Роберт Сошинський у свою чергу підкреслив, що угода, яка визначає рамки майбутнього контракту, є важливим кроком до посилення енергетичної безпеки регіону. Він наголосив, що укладення угоди стало результатом міцної співпраці між компаніями, і зазначив, що американський LNG надійде до України вже у першому кварталі наступного року.

"Ми цінуємо довіру, яку висловив нам "Нафтогаз", і впевнені, що подальше зміцнення нашого партнерства сприятиме досягненню стратегічних цілей обох компаній", — заявив він, додавши, що співпраця з українською стороною створює міцну основу для майбутніх контрактів.

Як повідомляє Міненерго, домовленості були підписані під час міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC). Очільниця міністерства Світлана Гринчук зазначила, що підписання стосується не лише нагальних потреб, але й відкриває можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що "Нафтогаз" веде переговори з американськими виробниками про прямі поставки скрапленого газу. Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді СПГ, який купується через польську PKN Orlen.