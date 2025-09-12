"Нафтогаз" імпортував в Україну близько 400 млн кубів американського скрапленого газу

Група "Нафтогаз" в партнерстві з польською нафтопереробною компанією Orlen в межах підготовки до зими 2025-2026 вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу національної компанії.

Імпорт американського газу відбувається через термінали в Європі — Свіноуйсьце (Польща) та Клайпеда (Литва). Загалом, станом на середину вересня, Україна законтрактувала близько 450 млн куб. м американського LNG.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що цей проєкт є ключовим для диверсифікації джерел постачання газу в Україну.

"Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проект ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном Orlen. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", – наголосив він.

Довідково

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (НАК «Нафтогаз України») — найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава.

Orlen — польська компанія, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій. Найбільша польська компанія. Була утворена в результаті злиття Petrochemii Płock SA та державної Centralą Produktów Naftowych, яка володіла понад 1400 автозавправними станціями по всій країні.

Нагадаємо, на початку вересня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький разом із наглядовою радою компанії провели зустріч із місією МВФ. Сторони обговорювали підготовку до нового опалювального сезону, зокрема зосередилися на кроках щодо імпорту додаткових обсягів газу та формування достатніх запасів у підземних сховищах.