НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Новини
Дата публікації
"Нафтогаз" обговорив із місією МВФ підготовку до зими

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький разом із наглядовою радою компанії провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду.

Як пише Delo.ua, про це Корецький повідомив у Facebook.

За його словами, під час розмови обговорювали підготовку до нового опалювального сезону, зокрема зосередилися на кроках щодо імпорту додаткових обсягів газу та формування достатніх запасів у підземних сховищах.

Одним з питань зустрічі, як повідомив Корецький, були наслідки систематичних атак Росії на цивільну газову інфраструктуру та загроза повторних терористичних ударів.

"Розповіли про заходи, які ми спільно з партнерами вживаємо для підвищення стійкості нашої енергосистеми", – зауважив очільник "Нафтогазу".

 Він наголосив, що підтримка міжнародних фінансових інститутів є надзвичайно важливою для успішного проходження зими

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

На початку серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Більшість опитаних Delo.ua експертів вважає, що "Нафтогаз" має усі шанси встигнути накопичити запланований обсяг, але потребує до €1 млрд для додаткового імпорту газу, в тому числі на випадок, якщо доведеться імпортувати газ взимку.

Так, за оцінкою колишнього очільника "Оператора ГТС" Сергія Макогона, для того, щоб накопичити необхідні 13,2 млрд куб. м газу до 1 листопада, "Нафтогазу" необхідні кошти у розмірі €1 млрд, за які компанія зможе закупити 2 млрд куб. м газу. Крім того, компанії треба буде сформувати резерв коштів на зиму.

"Для зими потрібно мати резерв мінімум 700 млн доларів. Що дозволить купити від 1 до 1,5 млрд м3 газу залежно від ціни. Зазвичай взимку ціна значно дорожче. Наприклад, минулого літа "Нафтогаз" майже не імпортував, а взимку почав екстрений імпорт, але ціна вже була на 40-50% дорожче", — зауважив Макогон.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Автор:
Світлана Манько