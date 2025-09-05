"Нафтогаз" обсудил с миссией МВФ подготовку к зиме

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий вместе с наблюдательным советом компании провели встречу с миссией Международного валютного фонда.

Как пишет Delo.ua, об этом Корецкий сообщил в Facebook.

По его словам, во время разговора обсуждали подготовку к новому отопительному сезону, в частности, сосредоточились на шагах по импорту дополнительных объемов газа и формированию достаточных запасов в подземных хранилищах.

Одним из вопросов встречи, по словам Корецкого, были последствия систематических атак России на гражданскую газовую инфраструктуру и угроза повторных террористических ударов.

"Рассказали о мерах, которые мы совместно с партнерами предпринимаем для повышения устойчивости нашей энергосистемы", - отметил глава "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что поддержка международных финансовых институтов чрезвычайно важна для успешного прохождения зимы

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития кредита в размере €500 млн на закупку газа.

В начале августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Большинство опрошенных Delo.ua экспертов считают, что у "Нафтогаза" есть все шансы успеть накопить запланированный объем, но требует до €1 млрд для дополнительного импорта газа, в том числе на случай, если придется импортировать газ зимой.

Так, по оценке бывшего главы "Оператора ГТС" Сергея Макогона, для того чтобы накопить необходимые 13,2 млрд куб. м газа до 1 ноября, "Нафтогазу" необходимы средства в размере €1 млрд, за которые компания сможет закупить 2 млрд куб. м газа. Кроме того, компании нужно будет сформировать резерв средств на зиму.

"Для зимы нужно иметь резерв минимум 700 млн долларов. Что позволит купить от 1 до 1,5 млрд м3 газа в зависимости от цены. Обычно зимой цена значительно дороже. Например, прошлым летом "Нафтогаз" почти не импортировал, а зимой начал экстренный импорт, но цена уже была на 40-50% дороже", - отметил Макогон.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.