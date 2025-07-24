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"Нафтогаз" получил очередной кредит на закупку газа: какая сумма

Нефтегаз
Фото: naftogaz.com

Государственный Укргазбанк предоставил группе "Нафтогаз" кредит в размере 4,7 млрд грн для формирования необходимых запасов газа в подземных хранилищах в преддверии отопительного сезона 2025/2026 годов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

По его словам, полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами нынешней зимой.

Корецкий поблагодарил руководство Укргазбанка и правительство   за поддержку.

Ранее "Нафтогаз" привлек кредит в размере 4,7 млрд грн от государственного ПриватБанка на закупку газа.

Напомним, что "Нафтогаз" диверсифицирует источники и маршруты поставок газа, что повышает энергетическую безопасность и устойчивость Украины в условиях полномасштабной войны Компания уже законтрактовала 440 млн куб.   природного газа (LNG) в компании Orlen.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Автор:
Светлана Манько