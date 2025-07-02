"Нафтогаз" заключил новый контракт с Orlen на поставку американского LNG

Группа "Нефтегаз" заключила новый контракт с польской компанией Orlen Group о поставках в Украину партии 140 млн куб. м сжиженного газа из США. Об этом на странице Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, передает Delo.ua.

"Речь идет о дополнительных 140 млн куб. м газа из США, который будет регазифицирован в Свиноуйске (Польша) или в Клайпеде (Литва) и будет поступать в Украину через польскую ГТС", — написал топ-менеджер.

Это уже четвертое соглашение "Нефтегаза" с польским Orlen. В рамках этих соглашений законтрактовано 440 млн куб. м LNG для нужд следующего отопительного сезона.

Украина активно импортирует газ до следующего отопительного сезона

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа до апреля 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Что известно об Orlen

Польский нефтяной концерн Orlen — концерн, занимающийся нефтепереработкой и дистрибуцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций. Крупнейшая компания Польши, 27,52% акций принадлежит государству. Предприятию принадлежат В составе концерна три НПЗ на территории Польши, три на территории Чехии и завод Mažeikių nafta в Литве. Общая мощность переработки нефти в трех странах составляет до 28 млн. тонн сырой нефти в год.