"Нафтогаз" уклав новий контракт з Orlen на постачання американського LNG

Група "Нафтогаз" уклала новий контракт з польською компанією Orlen Group про постачання в Україну партії 140 млн куб. м скрапленого газу зі США. Про це на сторінці в Facebook написав голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає Delo.ua.

"Мова йде про додаткові 140 млн куб. м газу зі США, який буде регазифікований в Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) й надходитиме до України через польську ГТС", — написав топменеджер.

Це вже четверта угода "Нафтогазу" з польським Orlen. Загалом в рамках цих угод законтрактовано 440 млн куб. м LNG для потреб наступного опалювального сезону.

Україна активно імпортує газ до наступного опалювального сезону

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу до квітня 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Що відомо про Orlen

Польський нафтовий концерн Orlen — концерн, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій. Найбільша компанія Польщі, 27,52% акцій належить державі. Підприємству належать У складі концерну — три НПЗ на території Польщі, три на території Чехії та завод Mažeikių nafta у Литві. Загальна потужність переробки нафти в трьох країнах становить до 28 млн тонн сирої нафти на рік.