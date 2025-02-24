Ситуація з газом непроста, але не критична: у "Нафтогазі" розповіли про наслідки російських атак

Ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Про це заявив керівник групи "Нафтогаз" Роман Чумак під час зустрічі з керівництвом місії МВФ в Україні.

За його словами, "Нафтогаз" докладає максимум зусиль для підтримки енергетичної стійкості України та сталого проходження опалювального сезону.

Як зауважив Чумак, від початку повномасштабного вторгнення об’єкти компанії зазнали 15 ракетно-дронових атак. Виробничі потужності зазнали значних пошкоджень, проте робиться все можливе, щоб продовжувати працювати та забезпечувати споживачів газом.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. Так, вона непроста, але не критична. Нафтогаз здійснює імпорт газу в обсягах, які необхідні для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів", – запевняє Чумак.

Нагадаємо, 20 лютого армія РФ знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури. Ударів зазнали підприємства групи "Нафтогаз" у кількох областях.

Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Україні до кінця року потрібно імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.

Галущенко вказав, що для подолання проблеми щодо закупівлі газу, крім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн евро. Він також припустив отримання грантових коштів на закупівлю газу.

Наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів. Натомість ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Після цього стало відомо, що "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.