Україна збільшує імпорт газу: обсяги та причини

Імпорт природного газу до України з європейських країн в останні тижні зростає – до 16,3 мільйони кубометрів на добу на вихідних (8-9 лютого), що є найвищим добовим обсягом імпорту газу за 16 місяців, з жовтня 2023 року. З чим пов’язано таке зростання імпорту газу? Давайте розбиратися детальніше.

Останнім часом у публічному просторі часто лунають закиди, передовсім до "Нафтогазу", щодо недостатніх запасів природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ). Цьогорічні запаси в сховищах справді є одними з найнижчих за всю історію. Так, станом на 6 лютого в українських сховищах зберігалося 7,76 мільярда кубометрів газу, а рівень заповнення ПСГ складав 25%. Наявних запасів газу в сховищах достатньо для проходження цьогорічного опалювального сезону, враховуючи що частина газу в сховищах — це так званий "буферний газ" або газ довгострокового зберігання, який не можна відбирати. Обсяг газу, що не може бути відібраний складає близько 4,7 мільярда кубометрів.

Отже, понад 3 млрд куб м газу в сховищах — це активний газ, який може бути відібраний для використання до кінця цього опалювального сезону. Однак, для забезпечення додаткових резервів газу в українських ПСГ на випадок більших потреб у газі при сильнішому похолоданні чи нових російських обстрілах, «Нафтогаз» розпочав імпорт природного газу.

За словами Міністерства енергетики, на сьогодні немає жодних проблем з виконанням прогнозного балансу проходження опалювального сезону. Очільник "Нафтогазу" Роман Чумак у свою чергу зазначив, що компанія оперативно реагує на кризові явища, з якими зіштовхується. Ймовірно, збільшення обсягів імпорту газу є однією з реакцій.

Основним імпортером газу в лютому 2025 року є саме підприємства Групи Нафтогаз. Крім того, невеликі обсяги газу імпортують приватні компанії, що перемогли в аукціонах "Укртрансгазу" (також входить до Групи Нафтогаз) із закупівлі імпортованого газу з постачанням у січні-березні 2025 року. Нагадаю, компанія придбала 96,52 мільйона кубометрів природного газу на «Українській енергетичній біржі».

Звичайно, зараз ціни на природний газ у Європі є вищими, ніж улітку, що перш за все пов’язано з холодною погодою на всьому континенті, а також припиненням транзиту російського газу через Україну. Європа продовжує шукати нові джерела постачання газу для заміщення російських обсягів. Передусім, регіон робить ставку на збільшення закупівель LNG з США та від інших виробників.

У медіа просторі лунають заклики до «Нафтогазу» щодо закупівлі природного газу весною та літом, коли ціни на природний газ у Європі нібито будуть нижчими. Проте, закупівлі зараз можуть стати важливими додатковими обсягами вже цього опалювального сезону.

Крім того, немає жодної гарантії, що влітку ціни на природний газ у Європі будуть знижуватися. Європа також має менші обсяги газу в своїх сховищах, ніж у попередні роки, у зв’язку з чим цього року регіон має суттєво збільшити закачування газу до сховищ, щоб досягти цілі у 90% заповнення ПСГ до 1 листопада 2025 року. Враховуючи скорочення російських трубопровідних поставок та планові технічні обслуговування в Норвегії наприкінці літа, європейські ціни на природний газ можуть зберігатися на нинішньому рівні або навіть зрости влітку.

Враховуючи невисокі запаси газу в українських сховищах, а також необхідність завчасного початку підготовки до наступного опалювального сезону, імпорт природного газу є необхідним і питання ціни відходить на другий план. "Нафтогаз" до листопада може імпортувати щонайменше 1 мільярд кубометрів газу, хоча кінцеві обсяги можуть бути вищими. Компанія купуватиме газ як за власні кошти, так і за гранти чи кредити партнерів. До прикладу, минулого тижня "Нафтогаз" провів зустріч з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час якої, ймовірно, домовлялися і про залучення коштів для імпорту газу.