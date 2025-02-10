Украина увеличивает импорт газа: объемы и причины

Импорт природного газа в Украину из европейских стран в последние недели растет – до 16,3 миллиона кубометров в сутки на выходных (8-9 февраля), что является самым высоким суточным объемом импорта газа за 16 месяцев с октября 2023 года. С чем связан такой рост импорта газа? Давайте разбираться поподробнее.

В последнее время в публичном пространстве часто раздаются упреки, прежде всего "Нафтогазу", относительно недостаточных запасов природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). Нынешние запасы в хранилищах действительно являются одними из самых низких за всю историю. Так, по состоянию на 6 февраля в украинских хранилищах хранилось 7,76 миллиарда кубометров газа, а уровень заполнения ПХГ составлял 25%. Имеющихся запасов газа в хранилищах достаточно для прохождения нынешнего отопительного сезона, учитывая, что часть газа в хранилищах — это так называемый "буферный газ" или газ долгосрочного хранения, который нельзя отбирать. Объем газа, который не может быть отобран, составляет около 4,7 миллиарда кубометров.

Следовательно, более 3 млрд куб м газа в хранилищах – это активный газ, который может быть отобран для использования до конца этого отопительного сезона. Однако для обеспечения дополнительных резервов газа в украинских ПХГ на случай больших потребностей в газе при более сильном похолодании или новых российских обстрелах, «Нафтогаз» начал импорт природного газа.

По словам Министерства энергетики, на сегодняшний день нет никаких проблем с выполнением прогнозного баланса прохождения отопительного сезона. Глава "Нафтогаза" Роман Чумак в свою очередь отметил, что компания оперативно реагирует на кризисные явления, с которыми сталкивается. Вероятно, увеличение объемов импорта газа является одной из реакций.

Основным импортером газа в феврале 2025 года являются предприятия Группы Нафтогаз. Кроме того, небольшие объемы газа импортируют частные компании, победившие в аукционах "Укртрансгаза" (входит в Группу Нафтогаз) по закупке импортированного газа с поставками в январе-марте 2025 года. Напомним, компания приобрела 96,52 миллиона кубометров природного газа на «Украинской энергетической бирже».

Конечно, сейчас цены на природный газ в Европе выше, чем летом, что прежде всего связано с холодной погодой на всем континенте, а также прекращением транзита российского газа через Украину. Европа продолжает искать новые источники поставок газа для замещения российских объемов. Прежде всего, регион делает ставку на увеличение закупок LNG из США и других производителей.

В медиа-пространстве раздаются призывы к «Нафтогазу» по закупке природного газа весной и летом, когда цены на природный газ в Европе якобы будут ниже. Однако закупки сейчас могут стать важными дополнительными объемами уже этого отопительного сезона.

Кроме того, нет никакой гарантии, что летом цены на газ в Европе будут снижаться. Европа также имеет меньшие объемы газа в своих хранилищах, чем в предыдущие годы, в связи с чем в этом году регион должен существенно увеличить закачку газа в хранилища, чтобы достичь цели в 90% заполнения ПХГ до 1 ноября 2025 года. Учитывая сокращение российских трубопроводных поставок и плановые технические обслуживания в Норвегии в конце лета, европейские цены на газ могут сохраняться на нынешнем уровне или даже возрасти летом.

Учитывая невысокие запасы газа в украинских хранилищах, а также необходимость преждевременного начала подготовки к следующему отопительному сезону, импорт природного газа необходим и вопрос цены отходит на второй план. "Нафтогаз" до ноября может импортировать не менее 1 миллиарда кубометров газа, хотя конечные объемы могут быть выше. Компания будет покупать газ как на собственные средства, так и за гранты или кредиты партнеров. К примеру, на прошлой неделе "Нефтегаз" провел встречу с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), во время которой, вероятно, договаривались и о привлечении средств для импорта газа.