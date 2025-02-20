РФ атакувала обʼєкти видобутку українського газу

Сьогодні, 20 лютого, армія РФ знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

"Ворог вчергове масовано атакує газову інфраструктуру. Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності", - зауважив він.

За словами міністра, щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Як наголосив Галущенко, метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

Міністр запевняє, що наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

"У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, в ніч на 20 лютого армія РФ завдала удару по Одесі. Пошкоджений енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Атаки на газову інфраструктуру

Нагадаємо, 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “ Нафтогазу ” у Полтавській області.

Також 11 лютого вранці під час ракетного удару було влучання по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

А 15 січня армія внаслідок ракетних ударів РФ зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.

Раніше повідомлялося, що газові сховища в Україні заповнені менше ніж на 10%. Наразі Україна імпортує 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.