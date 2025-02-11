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На Полтавщині пошкоджені виробничі потужності “Нафтогазу” через атаку РФ
11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок чергової масованої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “Нафтогазу” у Полтавській області.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
"Пошкоджень зазнали виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.
"Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосив керівник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.
Як передає Суспільне, о 06:48 в Полтаві було чутно звук вибуху,
Згодом в Полтавській ОВА повідомили, що через ракетний удар без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району:
"Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано", - проінформували в Полтавській ОВА.
Зауважимо, 15 січня армія РФ завдала ракетних ударів по об'єктам газо-енергетичної інфраструктури України. Тоді зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.
Нагадаємо, армія РФ 11 лютого атакувала енергетичні та газові об'єкти в Україні. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення електроенергії.