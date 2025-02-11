На Полтавщині пошкоджені виробничі потужності “Нафтогазу” через атаку РФ

11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок чергової масованої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “ Нафтогазу ” у Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Пошкоджень зазнали виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.

"Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосив керівник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Як передає Суспільне, о 06:48 в Полтаві було чутно звук вибуху,

Згодом в Полтавській ОВА повідомили, що через ракетний удар без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району:

"Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано", - проінформували в Полтавській ОВА.

Зауважимо, 15 січня армія РФ завдала ракетних ударів по об'єктам газо-енергетичної інфраструктури України. Тоді зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.

Нагадаємо, армія РФ 11 лютого атакувала енергетичні та газові об'єкти в Україні. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення електроенергії.