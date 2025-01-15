Армія РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу": як це вплинуло на постачання газу населенню

15 січня армія РФ завдала ракетних ударів по об'єктам газо-енергетичної інфраструктури України. Всі підприємства "Нафтогазу" працюють у штатному режимі. Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу"

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі підприємства Групи "Нафтогаз" працюють в штатному режимі. Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень.

Як переконують в компанії, всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом.

"Дякуємо силам ППО та всім задіяним підрозділам за захист. Зберігаємо спокій та єдність. Працюємо, щоб країна та люди були з газом і теплом", - заявив т.в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак.

Ракетна атака 15 січня

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні понад 40 ракет різних видів (щонайменше 30 знищено) і більш ніж 70 ударних дронів.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, росіяни вранці 15 січня поцілили в об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині.

Ворог влучив у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Обійшлось без постраждалих, але є руйнування.

Невдовзі після атаки в селі Стрийського району в полі виявили одну ракету, яка не здетонувала, та уламки ще одної. На місце виїхали вибухотехніки.

Зауважимо, цей обʼєкт у Стрийському районі ворог атакував вже неодноразово. Внаслідок ворожої атаки 24 березня 2024 року сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу "Укртрансгаз" і було пошкоджене технологічне обладнання, повідомляв тодішній голова "Нафтогазу Олексій Чернишов.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також був пошкоджений саме цей об'єкт Групи "Нафтогаз". Також під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.