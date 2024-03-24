На Львівщині внаслідок атаки РФ пошкоджені обʼєкти "Нафтогазу"

На заході України внаслідок ворожої атаки 24 березня є пошкодження обʼєктів Групи "Нафтогаз".

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Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих", - зауважив він.

За словами Чернишова, тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Деталі він пообіцяв надати згодом.

На Львівщині спалахнула пожежа на енергообʼєкті

У Львівській області вранці російські дрони-камікадзе типу Shahed і ракети атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Крім того, під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами".

Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вранці.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також були пошкоджені об'єкти Групи "Нафтогаз". Газовики працюють над відновленням пошкоджених мереж.