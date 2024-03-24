На Львовщине в результате атаки РФ повреждены объекты "Нафтогаза"

На западе Украины в результате вражеской атаки 24 марта есть повреждения объектов Группы "Нафтогаз".

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Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Специалисты работают над ликвидацией последствий

"Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов Группы Нафтогаз на Западе. Предварительно – без пострадавших", - отметил он.

По словам Чернышева, продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Подробности он пообещал предоставить впоследствии.

Во Львовской области вспыхнул пожар на энергообъекте

Во Львовской области утром российские дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты атаковали объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Кроме того, во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами".

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились утром.

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз". Газовики работают над восстановлением поврежденных сетей.