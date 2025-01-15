Армия РФ атаковала объекты "Нафтогаза": как это повлияло на поставку газа населению

15 января армия РФ нанесла ракетные удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Все предприятия " Нафтогаза " работают в штатном режиме. Снабжение газа для людей происходит бесперебойно, без отключений.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

"Сегодня утром враг нанес очередные коварные удары по газовой инфраструктуре Украины. Как и раньше, враг стремится оставить украинцев без тепла и газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все предприятия Группы "Нафтогаз" работают в штатном режиме. Снабжение газа для людей происходит бесперебойно, без отключений.

Как утверждают в компании, все последствия вражеской атаки будут ликвидированы в ближайшее время.

"Спасибо силам ПВО и всем задействованным подразделениям за защиту. Сохраняем спокойствие и единство. Работаем, чтобы страна и люди были с газом и теплом", — заявил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Роман Чумак.

Ракетная атака 15 января

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине более 40 ракет различных видов (по меньшей мере 30 уничтожено) и более 70 ударных дронов.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, россияне утром 15 января попали в объекты критической инфраструктуры во Львовской области.

Враг попал в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. Обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

Вскоре после атаки в селе Стрыйского района в поле обнаружили одну недетонировавшую ракету и обломки еще одной. На место выехали взрывотехники.

Заметим, что этот объект в Стрыйском районе враг атаковал уже неоднократно. В результате вражеской атаки 24 марта 2024 года произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаз " и было повреждено технологическое оборудование, сообщал тогдашний глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также был поврежден именно этот объект Группы "Нафтогаз". Также во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар.