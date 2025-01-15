Из-за массированной ракетной атаки в Украине ввели превентивные ограничения электроэнергии: где нет света

Утром среды, 15 января, оператор системы передачи применяет превентивные меры по ограничению электроэнергии из-за российской массированной атаки по Украине.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", – заявил он.

Как сообщили в "Укрэнерго", в связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения света.

На сайте ДТЭК сообщается, что были введены экстренные отключения электроэнергии в Донецкой и Днепропетровской областях.

"Графики отключений при этом бездействуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится в сообщении.

Обновлено в 09:04. По состоянию на 09:00, как сообщает ДТЭК, экстренные отключения света в Днепропетровской и Донецкой областях были отменены.

10:15. Президент Владимир Зеленский написал, что сегодня Россия выпустила по Украине более 40 ракет различных видов (по меньшей мере 30 уничтожено) и более 70 ударных дронов. По его словам, среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты.

11:02. "Укрэнерго" информирует, что по состоянию на 09:00 применение аварийных отключений во всех указанных регионах было отменено.

Отметим, что российская оккупационная армия утром осуществила пуски ракет по территории Украины. В ряде регионов раздались взрывы.