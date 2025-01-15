Через масовану ракетну атаку в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії: де немає світла

Уранці середи, 15 січня, оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження електроенергії через російську масовану атаку по Україні.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", - заявив він.

Як повідомили в "Укренерго", у зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення світла.

На сайті ДТЕК повідомляється, що були введені екстрені відключення електроенергії на Донеччині та Дніпропетровщині.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у дописі.

Зауважимо, російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України. У низці регіонів пролунали вибухи.