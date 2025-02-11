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На Полтавщине повреждены производственные мощности "Нафтогаза" из-за атаки РФ

взрыв
Враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики

11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате очередной массированной атаки повреждения получили объекты "Нафтогаза" в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.

"Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны", — подчеркнул руководитель группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Как передает Суспільне, в 06:48 в Полтаве был слышен звук взрыва.

Впоследствии в Полтавской ОВА  сообщили, что из-за ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района:

"Попадания в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано", — проинформировали в Полтавской ОВА.

Отметим, 15 января армия РФ нанесла ракетные удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Тогда получили повреждения объекты "Нафтогаза" во Львовской области.

Напомним, армия РФ 11 февраля атаковала энергетические и газовые объекты в Украине. Поэтому в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько