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Армия РФ атаковала газовую и энергоинфраструктуру: применены экстренные отключения света

линии электропередач
Фото: Freepik

Армия РФ 11 февраля атаковала энергетические и газовые объекты в Украине. Поэтому в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", — отметил министр.

По его словам, в целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии.

В "Укрэнерго" заявили, что в связи с ракетной атакой россиян по всей стране вводят аварийные отключения света.

Там обещают упразднить ограничения после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ограничения для промышленности и бизнеса 11 февраля

11 февраля для промышленных потребителей и бизнеса будут применяться ограничения мощности электроэнергии, сообщает " Укрэнерго".

Так, время применения ограничений будет действовать с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак", — пояснили в компании.

Автор:
Светлана Манько